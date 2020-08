Rood licht bij CC Het Bolwerk vrijdagavond Margo Koekoekx

28 augustus 2020

18u03 0 Vilvoorde Vanavond, vrijdag 28 augustus zullen ook aan CC Het Bolwerk de lichten rood kleuren. En dat tijdens de laatste noten van zomerterrasconcert ‘Riguelle zingt Brel’.

Cultuurhuizen over heel België geven Red Alert: ze steken vanaf 21 uur tot 23.55 alle rode lichten aan. Symbolisch, want het is vijf voor twaalf voor de cultuur- en evenementensector. De cultuursector vraagt een gelijkwaardige behandeling zodat ze opnieuw wat leefbaarder kan werken.

De coronacrisis hakt er stevig in. Vele duizenden artiesten, freelancers en technici zitten al maanden zonder werk. In de live evenementensector is zich een gigantische ramp aan het afspelen, waar we het einde niet van willen meemaken. “Extra steunmaatregelen zijn nodig”, klinkt de noodkreet.

Gevoel van samenzijn

“Cultuur is essentieel voor het welzijn van mensen. Zonder cultuur geen samenleving. Het publiek snakt naar beleving en het zo belangrijke gevoel van samenzijn”, klinkt het ook bij CC Het Bolwerk.

Ze willen af van de stiefmoederlijke behandeling. “We kunnen in veilige omstandigheden samen aan cultuur doen. Laat ons dat dan ook doen. We willen geen voorkeursbehandeling, maar ook niet minder dan andere sectoren. Publiek en veiligheid komen voor ons steeds op de eerste plaats.” Met deze actie doen ze meteen een oproep aan alle politici om zich meer te bekommeren over cultuur.