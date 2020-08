Rondpunt centrum Vilvoorde plaatselijk onderbroken Margo Koekoekx

26 augustus 2020

14u26 0 Vilvoorde Het kleinste van de twee rondpunten aan het Heldenplein is plaatselijk onderbroken.

Wie van de Lange Molenstraat komt en het rondpunt oprijdt, kan niet anders dan de brug over rijden richting Grimbergen. Het rondpunt is namelijk onderbroken tussen de oprit en de afrit van de Europabrug. De rest van het rondpunt is vrij. Wie de brug verplicht op moet rijden kan later keren aan het rondpunt met de herkenbare kasseisteen op het Kassei. Hou rekening met deze situatie. Ook op iets minder drukke momenten brengt dit soms wat extra wachttijd met zich mee. Vooral voor wie van Grimbergen richting Vilvoorde centrum komt via de brug.

Het grootste van de twee rondpunten aan het Heldenplein is zoals aangekondigd ook een uitrit armer. De Stationlei is namelijk opnieuw onderbroken omdat de Werkvennootschap haar werk op die werf hervatte.