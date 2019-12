Rollerdisco is klaar om Vilvoorde te ontvangen MKV

27 december 2019

De rollerdisco begint een vaste waarde te worden in de spiegeltent. De voorbereidingen lopen alvast op rolletjes. Discomuziek: check! Ouderwetste rolschaatsen: ook check! De drankkasten zijn gevuld en de vrijwilligers van PK vzw leggen de laatste hand wat logistiek betreft.

Van 17u tot 19u is het kids-rollerdisco, daarna is de vloer voor iedereen geopend. Wie in discokledij komt krijgt trouwens een gratis consumptie.