Roemenen op heterdaad betrapt bij opensnijden van dekzeilen Wouter Hertogs

08 oktober 2020

19u44 0 Vilvoorde Vijf Roemeense mannen riskeren 1 jaar cel voor enkele diefstalpogingen. Die waren opgepakt langs de snelweg en volgens het parket ging het om ladingdieven. De verdediging van de vijf verdachten ziet heel weinig bewijs voor die stelling en vroeg de vrijspraak.

De vijf mannen werden in de nacht van 1 op 2 juli 2020 opgepakt door de federale wegpolitie. Een patrouille van de wegpolitie voerde die nacht een controle uit op de snelwegparking in Peutie en merkte daar een bestelwagen met Roemeense nummerplaat op. De agenten stelden zich verdekt op en zagen hoe vier mannen uit de bestelwagen stapten en bij 17 vrachtwagens de dekzeilen opensneden of de laaddeuren probeerden te openen.

“Het was duidelijk dat ze in de vrachtwagens wilden kijken om te zien of er iets lag dat de moeite van het stelen waard was”, zei het parket. “Uiteindelijk werd er niets gestolen en vertrokken de verdachten. De politie volgde hen nog via Waarloos tot in Antwerpen, waar de bestelwagen werd tegengehouden en de vijf inzittenden werden opgepakt.”

Volgens het parket maakten de vijf deel uit van een bende die zich gespecialiseerd had in ladingsdiefstallen. De verdediging betwistte dat met klem en zag geen enkel bewijs voor de stelling van het parket. “Ze waren op zoek naar Roemeense truckchauffeurs om hen te vragen of die hen wat brandstof wilden verkopen voor hun bestelwagen”, klonk het. “Dat zou goedkoper geweest zijn dan tanken aan een tankstation.” Uitspraak op 22 oktober.