Rode Kruis Vilvoorde-Zemst loopt 35.000 euro mis: “Stickers liggen klaar om te verkopen maar dat gaat nu niet” Margo Koekoekx

24 april 2020

09u59 0 Vilvoorde Mis jij de vrijwilligers van het Rode Kruis nog niet? Normaal zag je hen nu aan tal van kruispunten en winkels staan voor de jaarlijkse stickerverkoop. Voor het eerst in jaren gaat deze niet door. “7.000 stickers liggen klaar voor Vilvoorde-Zemst maar ze kunnen niet verkocht worden”, zegt ondervoorzitter Leo Blommaert.

7.000 stickers in het thema van Suske en Wiske die dit jaar 75 jaar bestaan, liggen klaar om verdeeld te worden. Alleen zal dat helaas niet het geval zijn. Doordat de stickers voor Vilvoorde en Zemst in hun dozen blijven liggen, verliest deze Rode Kruis afdeling 35.000 euro. Maar de vrijwilligers die ze normaal zouden verkopen, zitten nu alles behalve in hun luie zetel. Zij zetten zich waar kan in om mee te strijden tegen corona.

Je kan de sticker dan wel niet in je auto leggen, je kan het Rode Kruis wel steunen door te storten. “Elke steun, hoe klein ook, is meer dan welkom via donorrekening BE64 0018 1685 4052 / GEBABEBB van Rode Kruis-Vilvoorde-Zemst”, zegt Leo nog. Vanaf 40 euro ontvang je bovendien begin 2021 een fiscaal attest.