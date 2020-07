RING tv kreeg onaangekondigde promotie: van 180 naar 10 op kanaallijst Margo Koekoekx

10 juli 2020

15u33 0 Vilvoorde Regionale zender RING tv leek even van de radar verdwenen maar kreeg net een beter plekje op de zenderlijst. De regionale zender ontving verschillende mails van kijkers met de boodschap dat hun RING tv niet meer te bespeuren viel op zender 180 via Proximus.

Vanaf 30 juni leek RING tv even verdwenen. “Denkende dat het om een lokaal probleem ging, belden we naar Proximus. Ze reageerden gelukkig snel en wisten te vertellen dat ze de kanalen wisselden maar dit niet communiceerden naar de regionale zenders zelf”, vertelt hoofdredacteur Dirk De Mesmaeker. Proximus paste de kanaallijst aan en verhuisde de regionale zenders van zender 180 naar 10. Een flinke promotie. “Wat de visibiliteit betreft kunnen we dat enkel maar toejuichen. Alleen jammer dat we de kijkers zelf niet tijdig op de hoogte konden brengen. Elk nadeel heeft zijn voordeel. We zijn blij met onze nieuwe plek en verwachten dat dit een positief effect zal hebben op de kijkcijfers”, aldus De Mesmaeker.

RING tv brengt regionaal nieuws uit de rand rond Brussel. De redactie ligt in Vilvoorde aan de Luchthavenlaan.