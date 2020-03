Restaurant ‘t Brass Koikke sluit einde maart de deuren Margo Koekoekx

04 maart 2020

12u35 0 Vilvoorde Vilvoorde ziet met ‘t Brass Koikke een horecazaak verdwijnen uit het centrum. Bart t’ Kint (46) doet na drie jaar de boeken toe. Wie nog eens wil gaan genieten van zijn keuken reserveert best nog eens voor 27 maart. Dan gaan de deuren definitief dicht.

Na drie jaar hangt de ‘te koop’-plaat op de gevel. “Eind januari heb ik beslist ermee te stoppen en eind maart is het gedaan. Mijn passie voor koken is lang niet over maar personeel vinden voor in de week en dergelijke, het is geen evidentie”, vertelt hij. Bart blikt wel tevreden terug op de afgelopen jaren: “Ik was mijn eigen baas in de keuken, stelde de kaart naar mijn eigen zin samen. Als mensen hier kwamen en zeiden van “Oh, daar heb ik nu nog eens zin in!”, dan maakte ik dat klaar. Wanneer ze erna met een glimlach weer buiten gingen was mijn dag goed. Ook de beoordelingen of een spontane sms met de boodschap dat het gesmaakt heeft. Dat maakt mij gelukkig!” De flexibiliteit die hij als zaakvoerder had lag hem ook wel. “Normaal zijn we in het weekend gesloten. Maar dat was dan weer ideaal voor wie een privéfeestje wou geven. Dan maak ik klaar wat de mensen willen. Of bij iemand thuis gaan koken voor een feest. Dat wil ik ook wel graag blijven doen.”

Typisch Vilvoordse naam

Na de Sallamangee, wat staat voor eetzaal. Verdwijnt nu dus ook ‘t Brass Koikke. Een naam die even inventief was. “Brass Koikke klinkt misschien wat raar maar is eigenlijk het Vilvoords voor een oude kookplaats waar men vroeger de eenpansgerechten maakte. Niet zo ver gezocht dus en in dezelfde lijn als Sallamangee”, lacht hij.

Toekomst

Wat er in de toekomst op het pad van Bart zal komen moet nog blijken. “Alle kaarten liggen open. Ik zie wel wat de toekomst brengt. Wie weet vinden we een koper voor de zaak en ga ik hier als kok in loondienst. Maar evengoed trek ik opnieuw naar de autosector of een andere horecazaak. We zien wel”, klinkt het gerust.

Bart deed stage in twee sterrenzaak Villa Loraine en werkte o.a. in sterrenzaak Paddok in Keerbergen. Horeca is zijn passie en die moest hij 19 jaar geleden vaarwel zeggen door klierkoorts. “Gelukkig heb ik nog een andere passie: auto’s. 16 jaar heb ik in de autosector gewerkt maar drie jaar geleden maakte ik dan toch weer de overstap naar horeca. Ik be oorspronkelijk van het Waasland maar woon al bijna twintig jaar in Vilvoorde. Ik kende de Sallamangee al en had altijd gezegd dat ik ooit mijn eigen zaak wou starten. Toen de zaak te koop kwam was dat ideaal om mijn droom te realiseren. Een goed en vers product brengen en mensen laten genieten.”

Wie nog eens van Bart zijn keuken wil genieten stipt dat dus best aan in zijn of haar agenda. Tip: reserveren kan handig zijn. Zowel om zeker te zijn van je plekje als voor de organisatie van de keuken.