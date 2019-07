Restaurant ‘t Bras Koikke blijft morgen uitzonderlijk dicht: “De mensen hebben met zo’n hitte toch geen honger” DBS

24 juli 2019

17u57 22 Vilvoorde Restaurant ‘t Bras Koikke in de Ridderstraat blijft morgen uitzonderlijk dicht… omwille van de uitzonderlijke temperaturen.

“De mensen hebben met die hitte gewoon geen honger en gaan dan ook niet op restaurant. Dan heeft het ook geen zin om kosten te maken voor amper één of twee tafeltjes”, zegt uitbater en chef-kok Bart ‘t Kint.

De beslissing is niet ingegeven door zijn eigen werkcomfort. “Ik persoonlijk kan er vrij goed tegen maar aangenaam is uiteraard anders. Vrijdag (als het iets zou afkoelen, red.) gaan we er gewoon weer tegenaan.”