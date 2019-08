Renovatie Melkhuisje loopt vertraging op: opening pop-upbar nu voorzien voor begin september Dimitri Berlanger

16 augustus 2019

15u14 0 Vilvoorde De pop-upbar in het Melkhuisje in het midden van het Hanssenspark komt er wel degelijk. Eerst was begin van de zomer gezegd, dan half juli, en nu is begin september de streefdatum. “De aannemingswerken hebben de typische vertragingen opgelopen maar nu zitten we in de finale fase”, zegt burgemeester Hans Bonte (sp.a).

Het Melkhuisje is eigendom van stad Vilvoorde en is het voormalige clubhuis van tennisclub Tenvil. In 2013 werd een groot deel van het pand vernield door brandstichtende vandalen. Destijds had het huisje en het bijhorende park een negatieve connotatie door de vele hangjongeren, het druggebruik en rondslingerend afval in de buurt. In de jaren die volgden, rees het plan om er een brasserie in onder te brengen, maar ook na lang zoeken werd geen kandidaat-uitbater gevonden. Daar werd uiteindelijk dan ook vanaf gestapt.

Uiteindelijk werd geopteerd voor een pop-upbar voor de periode van net geen jaar. “We kiezen voor dit concept om leven in het park te brengen, maar ook om te bewijzen dat die locatie een trekpleister is en dus ook leefbaar op lange termijn. Op die manier hopen we dat er daarna toch een permanente horecazaak kan openen”, zo liet Bonte eerder al weten.

Maar de zomer is nu toch wel al ferm gevorderd en er is nog altijd geen openingsdatum voorzien. Volgens Hans Bonte zijn het de typische perikelen bij dergelijke werken die voor uitstel gezorgd hebben.” Een aannemer die niet opdaagt, een elektricien die te laat is, noem maar op.”

Er moesten dan ook toch wel een aantal aanzienlijk renovatiewerken worden uitgevoerd. “Zowel isolatie, dak als nutsvoorzieningen moesten aangepakt worden.”

De stad heeft 300.000 euro voor de renovatie van het Melkhuisje. Het moet gezegd dat het pand al een grote metamorfose heeft ondergaan. Door de grote ramen biedt het een aantrekkelijke aanblik. Er moet duidelijk wel nog (heel) wat afwerking aan te pas komen voor er een horecazaak in kan openen.

Er komt ook een grote terrasoppervlakte van 200 vierkante meter tussen Het Melkhuisje en de speeltuin. Dat is voor rekening van het Agentschap Natuur en Bos. Zij hebben de voorbije jaren voor een grote make-over gezorgd van het park. Dat heeft wel wat lang geduurd doordat er op een gegeven moment sprake was van een blokkage onder meer door een conflict met een aannemer. Maar intussen zijn paden heraangelegd, oude en zieke bomen verwijderd, …

Het Hanssenspark opnieuw omtoveren tot een aangenaam en groen rustpunt in het stadscentrum was dan ook het uitgangspunt van de grootscheepse werken die al in maart 2015 begonnen. Deze pop-upbar moet het Hanssenspark nog wat aantrekkelijker maken. Ook de nabijheid van een speeltuin en de fietsroute ‘Van basiliek tot basiliek’ die er passeert zijn uiteraard extra troeven.