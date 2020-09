Renovatie 242 sociale woningen gestart Margo Koekoekx

10 september 2020

14u34 0 Vilvoorde De komende zeven jaar renoveert de Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting wel 242 woningen. Dat doen ze in de tuinwijk in Houtem. Binnenkort worden twee gloednieuwe appartementsgebouwen betrokken en vangen ze fase 1 aan wat de renovatie van bestaande woningen betreft.

Het ene project is bijna af en het tweede kan beginnen. De Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting heeft een ambitieus en lang to do-lijstje opgesteld. Panden worden verkocht, gerenoveerd of heropgebouwd. Ze nemen de Tuinwijk in Houtem serieus onder handen. “Zowel in de Keiput als in het Eggepad staat een appartementsgebouw dat bijna klaar is voor verhuur. De twee gebouwen zien er exact hetzelfde uit en hebben beiden zes appartementen met twee slaapkamers. Alle appartementen zullen worden toegewezen aan huurders uit de wijk.” De twee gebouwen zijn volgens de plannen verhuurklaar vanaf 1 oktober.

En van de ene werf gaan ze over in de andere. De grondige renovatie van 27 woningen ging recentelijk van start. 24 krijgen een totale renovatie aan binnen- en buitenkant. De andere drie enkel aan de buitenkant. De werven bevinden zich in de Albrecht Rodenbachweg, Pastoorstraat, Root, Schriekwegel, Ter Kamerenpad en Ter Kamerenweg en Wijnputvoetweg. “Het feit dat die werven dicht bij elkaar liggen, maakt het makkelijker en efficiënter werken voor de aannemer. Dat heeft een positief effect op de duur van de werken”, zegt voorzitter Jan Piqueur.

Vernieuwing A. Rodenbachplein

“En het wordt allemaal wat groener”, klinkt het bij directeur Olivier Moelaert. “Zo leggen we het plein rond het A. Rodenbachplein en de nieuwe appartementsgebouwen Eggenpad en Keiput opnieuw aan. Daarin is ruimte voor waterinfiltratiesystemen, nieuwe wegen, voetpaden en rioleringen maar ook voor nieuwe speel- en sportinfrastructuur en bankjes met het bijhorende groen.” De herinrichting aan het plein zal vermoedelijk klaar zijn eind 2021.

Deze werken worden uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen in samenwerking met de stad Vilvoorde en Inter-Vilvoordse.