Reglement voor deelsteps en -fietsen op komst MKV

14 februari 2020

15u58 0 Vilvoorde Ook in Vilvoorde is de problematiek rond deelsteps bekend. “Vooral in de zomer blijven veel steps en deelfietsen achter”, beaamt Barbara De Bakker, schepen voor Mobiliteit (Groen). Op de gemeentraad zal een reglement rond deelsteps en -fietsen gestemd worden.

Momenteel komen de deelmobielen vooral uit Brussel. Maar eens ze in Vilvoorde aankomen is de batterij vaak leeg en wordt het toestel ergens achtergelaten. “Vorig jaar in april kaartte ik dit al aan op de gemeenteraad. We willen graag vaste plekken in de vorm van parkeerzones in de stad. We zouden daarnaast stations voorzien zodat mensen vanuit Vilvoorde kunnen vertrekken. Nu is dat enkel mogelijk via vaste punten zoals de blue bikes, die zeker succes kennen”, aldus De Bakker.

Providers van deelsteps Lime belden haar al ongerust op. “Blijkbaar zien zij vaak niet waar de steps liggen omdat de batterij plat is en het gps systeem dan niet naar behoren werkt.” Probleem is vooral dat de politie en gemeentediensten hierdoor extra werk krijgen. Zij moeten de steps of fietsen gaan weghalen, in een loods opslaan en het duurt vaak lang voordat de providers ze komen ophalen.