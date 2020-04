Recyclageparken Incovo openen woensdag: afspraak maken is verplicht Margo Koekoekx

06 april 2020

10u52 0 Vilvoorde Door het nemen van de noodzakelijke maatregelen openen de recyclageparken van Incovo vanaf woensdag 8 april om 13.15 uur. Dat gebeurt onder strikte voorwaarden om de veiligheid van personeel en bezoekers te kunnen garanderen. Om lange wachtrijen te vermijden kan een bezoek enkel na reservatie.

Eerder kondigde Incovo aan opnieuw te openen vanaf dinsdag, maar dat is dus met een dag verlaat. Vanaf maandag 6 april kan je je bezoek online reserveren via de website van Incovo om een afspraak in te plannen vanaf woensdagnamiddag.

“Heel wat mensen staan te springen om een bezoek aan het recyclagepark te brengen. Met de invoering van het reservatiesysteem proberen we alles in goede banen te leiden en gevaarlijke situaties op de toegangswegen te vermijden. De veiligheid en gezondheid van ons personeel en van de bezoekers gaan voor. Daarom roepen we op om niet-dringende bezoeken uit te stellen”, klinkt het bij Anne-Lise De Ruysscher, communciatieverantwoordelijke van Incovo.

Wat is een dringend bezoek dan precies? Mensen die geen optie hebben om hun afval thuis of in de tuin te stockeren zonder dat ze daar geur of andere hinder van hebben, kunnen terecht in het recyclagepark.

Je bezoek plannen doe je via de website incovo.mijnrecyclagepark.be. Je ontvangt een bevestigingsmail zodat je kan aantonen dat het om een essentiële verplaatsing gaat.

Wie niet over digitale toestellen beschikt, kan telefonisch een afspraak maken via het onthaal op 02/255.94.70. Beperk dat tot een minimum, gezien het onthaal al overspoeld wordt door vragen.