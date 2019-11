Radio Moetoen alweer een jaar terug in de ether na comeback: “Wie ik graag nog eens in mijn studio zou hebben? Danira!” Margo Koekoekx

18 november 2019

14u00 4 Vilvoorde Dertig jaar bleef het stil rond Radio Moetoen. Sinds één jaar draait de lokale radio opnieuw op volle toeren in regio Vilvoorde en Kampenhout. We gingen bij hen langs om te horen hoe hun eerste jaar terug in de ether verliep.

Programmaverantwoordelijke Paul Peerlings is er al vanaf het eerste uur bij. De ploeg bestaat intussen uit acht presentatoren die hun hart en ziel in de zender leggen en elk over hun eigen programma's beschikken. Laatste aanwinst én enige vrouw in het gezelschap is Billie Kawende die elke zaterdag en zondag van 19 tot 20 uur aan de knoppen zit.

Mijn dochter luisterde naar Radio Moetoen vanuit Zuid-Korea Paul Peerlings

Radio Moetoen blies het stof van de draaitafels en haalde enkele nieuwigheden uit de kast. “We hebben voor het eerst live uitgezonden vanop de jaarmarkt en de avondshopping. We verhuisden met onze studio naar een caravan die ter plaatse stond. Je zit middenin wat er leeft in Vilvoorde op dat moment. De mensen komen dan echt tot bij jou. Dat directe contact met de luisteraars, dat is geweldig”, vertelt Peerlings.

Ons doel is om mensen opnieuw meer betrokken te maken met wat er leeft in hun buurt via onze lokale radio. Verenigingen komen langs met aankondigingen: allemaal zaken en initiatieven die er te doen zijn, maar waarvan ik niet eens wist dat ze bestonden Paul Peerlings

Ook wat programma’s betreft zijn er enkele nieuwigheden. Zo hebben ze verschillende reeksen lopen. Momenteel komt Annie Myten (stadsgids Vilvoorde en historicus) regelmatig vertellen over Vilvoorde in de rubriek ‘Vilvoorde van weleer’. Axel Depuydt van de Stripbib uit Meise komt met bijzondere weetjes over strips langs. “Ons doel is om mensen opnieuw meer betrokken te maken met wat er leeft in hun buurt via onze lokale radio. Verenigingen komen langs met aankondigingen, allemaal zaken en initiatieven die er te doen zijn, maar waarvan ik niet eens wist dat ze bestonden.” Ze willen tegemoetkomen aan nieuw publiek maar in de eerste plaats ook aan hun publiek van in de jaren ‘80. Je hoort dus een mix van vroeger en nu wanneer je afstemt op fm 105.7.

Er kwam al veel bekend en minder bekend volk over hun studiovloer. “Als ik één iemand uit de buurt mag kiezen om in de studio te hebben? Dan zal het Danira Boukhriss Terkessidis zijn. Dat is toch wel een jonge, grote dame uit Vilvoorde”, aldus Peerlings.

Binnenkort

Vanaf 21 december pakken ze uit met een speciaal feestprogramma voor de periode rond Kerst en Nieuwjaar. Zo gaan ze van start met ‘Kraak de feestkluis’ voor het winnen van waardebonnen. Elke dag valt er een nieuwe code te kraken. Daarnaast lijsten ze de meest opvallende interviews nog eens kort op, spelen ze de favoriete platen van streekgenoten en maken ze een jaaroverzicht met de meest opvallende regionieuwtjes die in 2019 de revue passeerden.

Heropstart

Radio Moetoen ontstond in 1981 en werd enkele jaren later opgeslokt door clusterzender Radio Contact. De bal ging eind 2017 echter opnieuw aan het rollen. Paul Peerlings stelde een dossier op en wat later kregen ze - na 30 jaar - opnieuw een lokale radiovergunning. Sinds januari 2018 spelen ze non-stop uitzendingen met regionieuws.

Momenteel hebben ze bij Radio Moetoen twee zendmasten, voor Vilvoorde en omliggende gemeenten stem je af op 105.7 en voor Kampenhout en regio op 107.4. Bevind je je buiten die zone? Dan kan je online meeluisteren van overal ter wereld via www.radio-belgie.be/radio-moetoen. “Zelfs mijn dochter kon ons volgen toen ze in Zuid-Korea op uitwisseling was. Ongelooflijk toch?”