Quizzers opgelet: Camperquiz komt naar Vilvoorde Margo Koekoekx

31 juli 2020

09u36 0 Vilvoorde De Camperquiz komt naar de Medialaan in Vilvoorde. Daar strijkt quizmaster Stefaan Andries, de bedenker van de huiskamerquiz tijdens de lockdown, op vrijdag 31 juli neer. Zet je maar schrap want vanaf 20 uur stelt hij jullie grijze hersenmassa weer op de proef.



44 vragen op 45 minuten tijd, dat is wat jullie vanavond mogen verwachten. De bekende koppen die vanavond de revue passeren zijn onder andere Raf Van Brussel en Maarten Vancoillie.

De eerste Camperquiz op 3 juli was voor bedenker Stefaan een thuismatch in Aarschot. Hij nestelde zich onder de Orleanstoren samen met Gwendoline Rutten, die medequizmaster werd voor de gelegenheid. Verder wist hij Goedele Liekens, Greet De Keyser, Roland Liboton, dj Zorah en nog enkele bekenden te strikken om vragen te stellen.

Van Huiskamerquiz naar Camperquiz

Stefaan Andries boeide menig Vlamingen tijdens de lockdown. Hij voorzag jullie tijdens de lockdown tien weken lang van een huiskamerquiz. Die raakte snel gekend en geliefd over heel het land. De camperquiz is de opvolger die je via HLN.be kan streamen. Vrijdagavond om 20u meespelen is de boodschap, lukt dat niet? Dan kan je op een later moment ook nog quizzen. Het quizformulier kan je hier al downloaden.

