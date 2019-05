Proximus kiest in Zennestad voor snellere internetverbindingen dankzij glasvezel Robby Dierickx

21 mei 2019

17u10 0 Vilvoorde Om de Vilvoordenaars van een snellere internetverbinding te voorzien, investeert telecomoperator Proximus in glasvezel. Dinsdag werd het stadhuis symbolisch aangesloten op het snellere netwerk.

Twee jaar geleden maakte Proximus bekend dat het in een periode van tien jaar drie miljard euro wilde investeren in glasvezel in verschillende Vlaamse steden. De voorbije twee jaar kregen negen steden al zo’n sneller netwerk en dit jaar komen er nog eens zeven bij. Eén daarvan is Vilvoorde. “We gaan hier in verschillende fases te werk”, laat de telecomoperator weten. “In een eerste fase wordt de glasvezel in de omgeving van de Spiegelstraat en de Neerhofstraat aangebracht. Nadien worden de binnenstad en de omliggende wijken aangesloten op deze technologie van de toekomst. Daarbij wordt telkens de klassieke koperlijn vervangen door een nieuwe glasvezelkabel. Ook het deel van aan de straatkast tot in de woonkamer wordt vervangen.”

Positief voor hele stad

Schepen van Openbare Werken Katrien Vaes (Open Vld) is tevreden met de komst van glasvezel. “Sneller internet biedt immers verschillende voordelen. Zo zullen meer en meer mensen van thuis uit kunnen werken. Daarnaast zullen ook de ziekenhuizen en zorginstellingen hier wel bij varen. Een sterk, snel glasvezelnetwerk is voor die sector heel belangrijk. Meer en meer wordt het monitoren van de gezondheid immers van op afstand ingezet.”