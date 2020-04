Protocol omtrent zorg voor gedetineerden ondertekend Margo Koekoekx

28 april 2020

16u30 0 Vilvoorde Zowel Defensie, justitie als AZ Jan Portaels ondertekenden het protocol voor de opvang en zorgverlening aan gedetineerden. “Het is enkel preventief en wij denken volgende week woensdag klaar te zijn met de voorbereidingen”, zegt woordvoerster van het ziekenhuis Helena Polfliet.

Momenteel richten ze een oude vleugel van het ziekenhuis in om de opvang met de nodige veiligheidsmaatregelen te garanderen. Dat gaat van bedden tot vergrendelingen. Justitie en defensie garanderen de veiligheid en brengen ook ambulanciers en verpleegkundigen aan ter aanvulling op het verzorgend personeel van AZ Jan Portaels zelf.

Het is een samenwerking met de federale overheid. “De vraag kwam ook van bovenaf. Wij zijn op die vraag ingegaan omdat we ervan overtuigd zijn dat iedereen recht heeft op zorg. Het is nog lang niet zeker of er effectief nood zal zijn aan die opvang”, benadrukt Polfliet. Momenteel kan de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge het aantal besmette personen nog aan.

Bij het ziekenhuis in Vilvoorde voorzien ze 26 bedden, al kan dat indien nodig opgetrokken worden naar 50 bedden.

Voorzichtig uitkijken naar heropstart

Nu deze voorbereidingen getroffen zijn en de corona-afdeling ongeveer stabiel zijn, bekijken ze heel voorzichtig hoe ze de reguliere dienstverleningen kunnen heropstarten. “Dat doen we heel rustig aan want we weten niet hoe het zal lopen met corona”, zegt Helena Polfliet voorzichtig.