Projectsubsidie voor corona proof initiatieven in Vilvoorde: Steun voor verenigingen die verantwoord organiseren Margo Koekoekx

05 juni 2020

17u06 0 Vilvoorde Vilvoorde roept op om corona proof events op poten te zetten. Wie zich inzet kan beroep doen op projectsubsidies. Laat de creativiteit maar aanwakkeren. De stad rekent op inventiviteit van verenigingen om de zomer leven in te blazen.

Vilvoordenaren moesten het stellen zonder het waterfeest, de jaarmarkt en de Troostkermis. Samen op de markt supporteren voor de Rode Duivels zit er ook niet in. “Heel wat verenigingen zagen hun evenementen in het water vallen: eetfestijnen, fuiven, Skoetefest,… sportcompetities werden afgelast, jeugdbewegingen wachten vol ongeduld op hun zomerkampen”, zegt schepen voor jeugd, sport en cultuur Moad El Boudaati (Sp.a). “Maar we willen niet bij de pakken blijven zitten. Heel wat Vilvoordse verenigingen broeden op nieuwe publieke initiatieven, allemaal met respect voor de veiligheidsrichtlijnen. Dat willen we aanmoedigen.”

Organiseer je deze zomer tussen juli en eind september een initiatief dat rekening houdt met de richtlijnen rond corona? Dan kan je een projectsubsidie aanvragen. Alle informatie staat op de stedelijke website.