Programma ‘Dertigers’ op uitstap naar Vilvoorde Margo Koekoekx

04 september 2020

AZ Jan Portaels is het decor voor de populaire reeks 'Dertigers'.

Het Vilvoordse ziekenhuis zal te spotten zijn in het volgende seizoen van de fictiereeks ‘Dertigers’. De ploeg kwam er langs voor een opnamedag. In hoeveel afleveringen het ziekenhuis te zien zal zijn is nog niet duidelijk.

Vilvoorde zal het komende televisieseizoen vaak in beeld komen. Enkele maanden geleden raakte nog bekend dat de nieuwe telenovelle Lisa er neerstrijkt en zich bindt aan de stad van de pjeirefretters.