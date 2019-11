Procureur: “In Vilvoorde vind je ‘s avonds sneller coke dan een lang gesneden brood”: Trio riskeert tot 30 maanden cel voor cocaïnehandel WHW

13u43 0 Vilvoorde Drie twintigers uit Vilvoorde die zowat anderhalf jaar lang cocaïne en cannabis zouden hebben gedeald, riskeren 2 jaar tot 30 maanden cel. “Een typisch Vilvoords dossier”, aldus de procureur, “het is daar ‘s avonds moeilijker om een lang gesneden brood te vinden dan cocaïne.”

Op 19 mei 2017 wilde de Vilvoordse politie een wagen controleren. Plots scheurde de wagen echter weg terwijl de inzittenden zakjes cocaïne dumpten. Even verderop lieten ze hun voertuig achter om te voet te vluchten. Eén van hen, B.A., kon nog ingerekend worden en in de struiken naast de weg kon de politie de spullen terugvinden die weggegooid waren: een aantal pakjes cocaïne en een gsm.

Die gsm leverde een schat van informatie op. Hij puilde namelijk uit van de druggerelateerde berichten en bleek toe te behoren aan M.B., een Vilvoordse twintiger die al eerder veroordeeld was omdat hij vrienden valse medische attesten had verkocht waarmee ze konden ontsnappen aan werkstraffen. Ook slaagde de politie erin een twaalftal druggebruikers te ondervragen van wie het nummer in de gsm stond. Verschillende van hen duidden M.B. aan als hun dealer. Op foto’s herkenden ze bovendien niet alleen B.A. als diens kompaan, maar ook een derde twintiger, T.B.

Naast de drie stond er nog een vierde man terecht. B.A. had hem aangeduid als de man die op 19 mei bij hem in de wagen had gezeten, maar volgens diens advocaat én het parket was er tegen die dertiger geen enkel bewijs. M.B., T.B. en B.A. vroegen bij monde van hun advocaten ook de vrijspraak. Volgens hen was de fotoherkenning niet volgens de regels verlopen en was er verder geen bewijs. Uitspraak op 16 december.