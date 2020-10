Procureur Halle-Vilvoorde hekelt taalwetgeving: “Het moet gedaan zijn met ‘taalshoppen’” SRB

04 oktober 2020

15u21

Bron: Belga 0 Vilvoorde De Procureur des Konings van Halle-Vilvoorde, Ine Van Wymersch, wil dat er dringend een einde komt aan het “taalshoppen” van verdachten. Dat zegt ze in een interview met VRT NWS en Bruzz. “Dit zorgt voor enorm veel tijd- en geldverlies, frustreert de mensen bij parket en politie en komt niemand ten goede”, klinkt het in een oproep naar de nieuwe minister van Justitie.

De idee leeft dat beklaagden mildere straffen krijgen bij de Franstalige rechtbank in Brussel. En dus vragen velen een taalwijziging, met alle gevolgen vandien. “Dat betekent een enorm tijd- en geldverlies, want het dossier moet volledig of toch grotendeels worden vertaald. Daarenboven is de Franstalige rechtbank in Brussel er qua personeelsbezetting niet op voorzien om nog eens alle zaken met een taalwijziging uit Halle-Vilvoorde erbij te nemen”.

Van Wymersch stelt daarom voor om de taal van de procedure te laten afhangen van de taal van het gebied waar de feiten hebben plaatsgevonden. Dat zou dus enkel een impact hebben in Halle-Vilvoorde. “Vóór de splitsing van het gerechtelijk arrondissement hadden we tweetalige onderzoeksrechters. Zelfs bij een taalwijziging bleven ze het dossier bijhouden. Nu moet de aangestelde onderzoeksrechter telkens worden ontslagen en moet er een nieuwe vordering worden ingesteld bij een nieuwe onderzoeksrechter.” Volgens haar vergroot dit ook de kans op procedurefouten.

Frustratie bij politie

Ook bij de politiediensten zorgt dit voor frustratie, omdat hun onderzoek wordt overgenomen door een Franstalig politiekorps uit Brussel of Wallonië. “Zo moet de lokale politie van Brussel Noord vaak feiten onderzoeken die zich in Vilvoorde hebben afgespeeld. Maar die politiezone beschikt niet over de capaciteit om dat te doen en ze hebben niet dezelfde affiniteit met het terrein”, klinkt het.

Tot slot pleit Van Wymersch ook voor een volwaardige justitiesite in Halle-Vilvoorde, waar zowel parket, justitiehuis als een eigen rechtbank samenzitten. Het parket is nog altijd gehuisvest in een voormalig rusthuis in Asse, dat amper beveiligd is.