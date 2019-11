Prentenboek ‘Kiki en Olaf’ helpt anderstalige ouders met voorlezen in het Nederlands SHVM

09 november 2019

13u36 0 Vilvoorde Op zaterdag 9 november stelde ‘Theater van A tot Z’ het voorleesboek ‘Kiki en Olaf’ voor in het gemeentehuis van Vilvoorde. Dat boek is gebaseerd op twee theaterproducties die actrice Sara Pieters voor kinderen maakte. Dankzij eenvoudige taal en extra voorleestips kunnen kinderen en ouders die Nederlands leren nu samen oefenen.

Sara Pieters maakte voor ‘Theater van A tot Z’ al twee theaterproducties voor kinderen: ‘SNIF!’ (2013) en ‘Kiki en de verdwenen letters’ (2015). Ze schreef telkens zelf de tekst én de liedjes. De voorstellingen hadden veel succes in scholen en bibliotheken, zowel bij Nederlandstalige kinderen als bij anderstalige kinderen die nog Nederlands aan het leren zijn. Sara speelde de voorstellingen niet alleen in België, maar ook in Nederland en in New York. ‘Kiki en de verdwenen letters’ speelde ze zelfs meer dan 300 keer. Op basis van haar theaterproducties heeft ze nu een prentenboek gemaakt, met illustraties van vormgever Jens Dawn.

“Het personage Kiki wil jonge kinderen enthousiast maken voor letters en boeken”, vertelt Pieters. “Dat doet ze samen met haar beste vriend, Olaf de boekenwurm. Met dit boek wil ik net zoals met mijn theaterproducties taalprikkels geven aan jonge kinderen, zelfs als ze nog niet zo goed Nederlands kennen. Het boek stimuleert hun verbeelding en maakt hen nieuwsgierig naar de bibliotheek.’

Band

Pieters wil hiermee niet alleen de kinderen helpen, maar ook de ouders. “Vaak merk ik dat ouders niet voorlezen aan hun kinderen omdat ze zeggen dat de kinderen beter Nederlands spreken dan zijzelf.”

Bij het boek ‘Kiki en Olaf’ zijn gratis liedjes en spelmaterialen verkrijgbaar. VRT-presentator Thomas Vanderveken sprak het verhaal in, zodat anderstalige ouders naar zijn stem kunnen luisteren, als voorbeeld. Om hen te helpen met voorlezen bevat het boek bovendien eenvoudige instructies.

“Ik ben zelf een jonge vader, en ik vond het super om te kunnen meewerken aan een voorleesboek”, zegt Vanderveken. “Voorlezen is belangrijk, niet alleen vanwege de taalontwikkeling die je ondersteunt, maar ook vanwege de band die je creëert tussen ouder en kind. Dat dit boek anderstaligen helpt die Nederlands willen oefenen, vind ik een fijne meerwaarde.”