Prachtige hoeve zoekt erfpachtnemer. “Dit moet opnieuw een bruisende plek worden!” Margo Koekoekx

24 februari 2020

16u59 10 Vilvoorde In het park Drie Fonteinen in Vilvoorde staat een 125 jaar oude pachthoeve. Aan de buitenkant verkeert die nog in prachtige staat, maar de stad Vilvoorde zoekt nu naar investeerder(s) om de gebouwen weer een invulling te geven. “Van coworking spaces, horeca, een bio-brouwerij, assistentiewoningen, co-housing tot een B&B of een wijnbedrijf, alle initiatieven zijn welkom”, klinkt het bij burgemeester Hans Bonte.

Zowat iedereen kent de grote gebouwen in het park en menig wandelaar zal zich afgevraagd hebben wat er mee staat te gebeuren. De kogel is nu dus deels door de kerk. De riante gebouwen zijn beschikbaar als erfpacht.

De pachthoeve bestaat uit vier grote gebouwen en telt wel 225.000 m2 , er kan dus meer dan één initiatief in ondergebracht worden. Zeker door de vele toegangen is dat geen enkel probleem. “De pachter moet zich wel in de vorm van één rechtspersoon aanbieden. In de praktijk kunnen verschillende mensen samen de erfpacht van 99 jaar aangaan”, verduidelijkt Kris Van Slycke van Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV), dat onder meer het vastgoedbeleid van de Vlaamse overheid ondersteunt en financiert.

Zowat iedereen die erdoor wandelt kan wegdromen en zich inbeelden hoe prachtig het hier kan worden, maar er dient wel een aardig budget tegenaan te gaan. De investeringen zijn voor de pachter. PMV gaat mee op zoek naar die investeerder en zal waar nodig de economische leefbaarheid van het project verzekeren door kapitaalparticipatie of een lening.

Pachteigendommen in Vilvoorde

De buitenkant van de hoeve is opgenomen in het inventaris van onroerend erfgoed maar de binnenkant is zo goed als leeg. “Het is dan ook in deze staat over te nemen door de investeerder. Zij kunnen het dan volledig inrichten naar eigen noden”, zegt Kris Van Slycke. “We hebben tot nu toe goede ervaringen met het pachten van zulke eigendommen zoals De Met, de Brasserie hier in De Drie Fonteinen, het Tuchthuis. We willen diezelfde insteek nu gebruiken om de verloedering van deze historische hoeve tegen te gaan”, vult Bonte aan.

Kandidaten

Hans Bonte: “Geïnteresseerden kunnen hun voorstel indienen tot 1 juli 2020. In het najaar gaan we finetunen met de gekozen investeerder om alles te finaliseren.”

“Vanaf begin 2021 zouden investeerders dan aan de slag kunnen met aanvragen, architecten, verbouwingen en dergelijke. Wij hebben zelf trouwens een architect onder de arm genomen om verschillende mogelijkheden uit te werken en een beeld te vormen van wat de mogelijkheden zijn”, licht Kris toe.

Geschiedenis

Grofweg bestaat de 19de-eeuwse hoeve uit een jachtpaviljoen, stallingen, een schuur en een koetshuis en een gigantische tuin, namelijk het openbare parkdomein zelf.

Na de oorspronkelijke betrekkingen is het al een boerderij geweest, huisden er kantoren in van expo ‘58, is het al als woning verhuurd geweest, huisde radio Moetoen en later radio Contact erin, de Jeugdbond voor Natuur en Milieu en het Agentschap voor Natuur en Bos.