Pop-upbar in het Melkhuisje komt er (al zou je dat nu niet zeggen) Dimitri Berlanger

18 juni 2019

17u08 9 Vilvoorde Voor wie er stilaan al aan twijfelde: er komt deze zomer wel degelijk een pop-upbar in het Melkhuisje midden in het Hanssenspark. De streefdatum voor de opening is half juli.

“Dat is iets later dan gehoopt, want ik had de pop-upbar al graag in deze zomerse periode geopend zien, maar de renovatiewerken zijn volop bezig”, zegt burgemeester Hans Bonte (sp.a). “Zowel isolatie, dak als nutsvoorzieningen moeten aangepakt worden. Er zijn intussen verschillende kandidaat-uitbaters. Volgende week hakken we de knoop door. Half juli zou de zaak moeten openen.”

Het Melkhuisje is eigendom van stad Vilvoorde en is het voormalige clubhuis van tennisclub Tenvil. In 2013 werd een groot deel van het pand vernield door brandstichtende vandalen. Destijds had het huisje en het bijhorende park een negatieve connotatie door de vele hangjongeren, het druggebruik en rondslingerend afval in de buurt. In de jaren die volgden, rees het plan om er een brasserie in onder te brengen, maar ook na lang zoeken werd geen kandidaat-uitbater gevonden. Daar werd uiteindelijk vanaf gestapt.

Uiteindelijk werd geopteerd voor een pop-upbar voor de periode van net geen jaar. “We kiezen voor dit concept om leven in het park te brengen, maar ook om te bewijzen dat die locatie een trekpleister is en dus ook leefbaar op lange termijn. Op die manier hopen we dat er daarna toch een permanente horecazaak kan openen”, zo liet Bonte eerder al weten.

Er komt ook een grote terrasoppervlakte van 200 vierkante meter tussen Het Melkhuisje en de speeltuin. Dat is voor rekening van het Agentschap Natuur en Bos.