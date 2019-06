Pop-upbar Asiat laat bezoekers wekelijks proeven van ander concept Redactie

28 juni 2019

16u29 0

Waarom hier naartoe?

De voormalige legerkazerne wordt dé zomerse trekpleister in de Zennestad. In de oude officiersmess waar vroeger luitenanten en kolonels soupeerden, kan je vanaf nu tien zomerweekends lang terecht voor hippe drankjes in stijl. Op terras en tribune kijk je uit op het groene centrale ‘Paradeplein’. Ieder weekend zorgt een andere uitbater voor de perfecte mix tussen drank en plezier. Tien weekends lang kunnen de Vilvoordenaars dus telkens proeven van een ander ‘bar’-concept. Een constante is wel: rolstoel- en gezinsvriendelijk in een autovrije omgeving. De organisatie Flagrant bijt de spits af in het openingsweekend. “Ons concept is heel simpel: mensen samen brengen”, zegt Gilles Oulad Omar. Dat gebeurt onder meer met muziek. Zo komt het dj-collectief Upper-Cut funky- en discoplaatjes draaien.

Prijzig?

“We hanteren normale, toegankelijke prijzen. Dit weekend gaan we voor alternatieve dranken zoals onder meer Fritz Kola, Club Mate en Majorette Cider.”

Iets te eten?

Er zijn foodtrucks maar die staan los van de pop-upbar..

Kinderanimatie?

Kinderen kunnen terecht in de speeltuin en op heel de site is er vertier voor de kids.

Adres:

Asiat-site, Mechelsesteenweg 255, 1800 Vilvoorde

Open op?

De pop-upbar is altijd open op vrijdag (16 tot 22 uur), zaterdag (12 tot 22 uur) en zondag (12 tot 19 uur).