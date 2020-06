Polsbandjes met navigatiesysteem loodsen verpleegkundige via smartphone tot bij patiënt Margo Koekoekx

17 juni 2020

19u57 0 Vilvoorde Alweer wat innoverend nieuws uit AZ Jan Portaels. Ze beschikken over enkele tientallen polsbandjes met hulpknop die via de nieuwe software in verbinding staan met de beschikbare verpleegkundigen en artsen. Door een druk op de knop krijgen zij een melding en kan hij of zij de patiënt lokaliseren via het navigatiesysteem. Bijzonder handig voor bijvoorbeeld veldhospitalen. De zorgverlener scant de polsband bij het binnenkomen en een tweede maal bij het verlaten van de patiënt.

Het systeem kwam er met het oog op de mogelijke komst van verschillende met corona besmette gedetineerden. Het ziekenhuis wou zich optimaal voorbereiden om de veiligheid te garanderen en ging daarom in zee met BlooLoc en BXO Solutions.

“Gezien de coronacrisis moest er snel gehandeld worden. Dit systeem konden we zeer eenvoudig implementeren en is bijzonder gebruiksvriendelijk”, zegt Kurt De Smet, Manager Infrastructuur & Technieken van het AZ Jan Portaels. Nu de eerste golf uitdijt lijkt het opvangen van de gedetineerden overbodig maar maken ze de nieuwigheid gebruiksklaar om elders in het ziekenhuis in te zetten. “We kunnen het systeem bovendien uitbreiden met andere diensten die we als ziekenhuis nodig hebben, zoals dwaal- of valdetectie bij ouderenzorg.” Handig aan het systeem is ook het automatisch bijhouden van data.