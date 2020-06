Polonaise op anderhalve meter in Spiegelstraat Margo Koekoekx

17 juni 2020

07u28 4 Vilvoorde Sinds 12 maart staan de bewoners van de Spiegelstraat elke avond buiten of aan het raam mee te klappen. “Eerst klapten we als enigen in de straat net voor de lockdown. De volgende dag ging ik met mijn djembe op straat om de mensen letterlijk op te trommelen en dat lukte”, vertelt Stijn Soete. Daarna waren ze voorgoed vertrokken. De twee muziekinstallaties bonden ze op elkaar op een duveltje zodat de hele straat mee kan genieten van de muziek. Mensen doen een polonaise op afstand, zingen en klappen mee. Zelf burgemeester Hans Bonte die eens voorbij fietste stapte af om mee te klappen.

“Bijna iedereen was er voor 90 procent van de tijd bij”, klinkt het bij buurvrouw Martine Ceulemans (60). “We mochten ook verzoeknummertjes aanbrengen en die speelde Stijn dan in de komende dagen. Ik woon nog altijd in mijn ouderlijk huis en heb afgelopen 97 keren toch weer meer buren leren kennen.” De ambiance zit er dik in en daarvoor komen zelfs bewoners van de naastgelegen straat meeklappen. Clement Decroisson (9) brengt elke avond zelf speelgoed mee alvorens het hele gebeuren van start gaat. “En met mijn verjaardag droeg ik chocolaatjes rond met de sneeuwschop om op veilige afstand te blijven.”

Met verjaardagen kwamen er verjaardagsliedjes aan te pas en ook op Moeder- en Vaderdag passeerden aangepaste nummers de revue. “Verder probeerde ik altijd voor een link met corona te zorgen en een mix van verschillende talen, gezien we een leuke multiculturele straat hebben hier”, vertelt Stijn.

Het doel is om vrijdag met de honderdste keer iedereen op straat te krijgen. Er komen ‘partytafels’ op afstand en JOE komt waarschijnlijk voor de muziek zorgen, als het weer meezit. “Dan klinken we met een hapje en een drankje, daarna is het tijd om af te sluiten denk ik.”

“Wij klapten elke avond met plezier voor de zorgsector, nu is het tijd dat de regering appreciatie voor de zorgsector toont”, besluit Leen Vermeulen, de vrouw van Stijn.