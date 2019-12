Politiezones uit de rand gaan meer samenwerken onder werknaam NORA MKV

17u09 0 Vilvoorde Politiezones Grimbergen, KASTZE, KLM, WOKRA, VIMA en Zaventem starten de politieassociatie NORA op. NORA staat voor Noordoostrand. Het gaat niet om een fusie, wel om een kwaliteitsvolle associatie waarin elke zone autonoom blijft functioneren. Zo willen ze hun samenwerkingsband aansterken en stapsgewijs uitbreiden.

Wat er dan wel gaat veranderen? De onderlinge samenwerking zal uitbreiden. Een eerste voorbeeld is de organisatie van opleidingen die verplicht gegeven en gevolgd moeten worden. “Daar kruipt heel wat budget in terwijl een coherente samenwerking hier meer kwaliteit en minder kosten kan opleveren”, vertelt woordvoerster Catherine Bodet.

Materiaalpakketten kunnen onderling uitgeleend worden of net in groepsverband gebruikt worden en aankopen kunnen bijgevolg kwaliteitsvoller gebeuren omdat er meer budget zal vrijkomen daar de samenwerking. Een tweede voorbeeld is het delen van cases en het leren van elkaar. “Hoe groter je draagvlak en werkgebied, hoe meer informatie en kennis doorgegeven kan worden.” De samenwerking wordt al even opgebouwd en start officieel vanaf 1 januari 2020.