Politiezone Vilvoorde-Machelen klist 67 bestuurders tijdens snelheidscontrole SHVM

08 januari 2020

10u24 2

De politiezone Vilvoorde-Machelen heeft op maandag 6 januari een snelheidscontrole gehouden in Vilvoorde. Die vond zowel op de Schaarbeeklei als in de Parkstraat plaats. In totaal werden zo’n 1.177 voertuigen gecontroleerd, waarvan 894 op de Schaarbeeklei en 283 in de Parkstraat. Maar liefst 1.110 bestuurders, oftewel zo’n 94 procent, hield zich aan de snelheidslimiet. 67 bestuurders (54 op de Schaarbeeklei en 13 in de Parkstraat) liepen tegen de lamp.