Politierechtbank kampt met acuut personeelsgebrek: griffie deze zomer enkel in de voormiddag open én bereikbaar Dimitri Berlanger

18 juni 2019

17u51 0 Vilvoorde Wie de komende tijd in de politierechtbank van Vilvoorde moet zijn, houdt er best rekening mee dat de griffie in de zomermaanden enkel in de voormiddag open én bereikbaar is. En dat omwille van een ‘acuut personeelsgebrek’. “Er blijven maar twee bedienden meer over om de dienst aan de balie te verzekeren. Die hebben ook recht op vakantie”, zegt politierechter Luc Brewaeys, die met de kwestie verveeld zit. “Het personeelstekort sleept al langer aan. Er wordt veel beloofd maar, voorlopig is er nog niets veranderd.”

De politierechtbank van Vilvoorde, samen met vredegerecht gevestigd aan de Luchthavenlaan, behandelt 12.000 strafklachten per jaar en is een van de grootste van het land. Het ‘werkgebied’ strekt zich dan ook uit van pakweg Hoeilaart tot Groot-Bijgaarden met daarin naast de ring uiteraard een aantal zeer grote en belangrijke invalswegen.

Wie er zich in de zomermaanden moet aandienen, houdt er maar beter rekening mee dat dit enkel kan in de voormiddag. “Omwille van een acuut personeelsgebrek op de griffie en de onmogelijkheid om hieraan te verhelpen voor afloop van de gerechtelijke vakantie”, verantwoordt de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg de ingreep. “Er is ook de noodzaak om enerzijds de dienstverlening gedurende de gerechtelijke vakantie te garanderen, en anderzijds het nog aanwezige personeel in verantwoorde omstandigheden te laten werken.”

Achter gesloten deuren

“We hebben de toestemming gekregen van de voorzitter van eerste aanleg om in juli en augustus achter gesloten deuren te acteren”, zegt politierechter Luc Brewaeys. “Deze ingreep komt er noodgedwongen, maar ik vind dit zelf zeer vervelend. Als openbare dienst zou je toch de normale kantooruren moeten kunnen garanderen. Het laat zich raden dat er wel een aantal mensen die hun rijbewijs moeten indienen, voor een gesloten deur zullen staan de komende maanden.”

Maar het lukt nu eenmaal niet zonder voldoende personeel. “Er zijn twee van onze bedienden gemuteerd naar andere rechtbanken, omdat dit dichter bij hun werk is. Eentje naar Leuven en eentje naar Oost-Vlaanderen. Dat kan je hen niet kwalijk nemen. Er blijven er nog twee over, maar die hebben uiteraard ook recht op vakantie. Het wordt voor diegene die dan achterblijft wel heel hectisch als je zowel de telefoon moet opnemen als de mensen die aan de balie komen moet helpen.”

Hoofdgriffier met pensioen

Daarbij blijft het zelfs niet. “De hoofdgriffier gaat in het najaar met pensioen en wordt niet vervangen. De taken worden overgenomen door... de hoofdgriffier van Halle. Hoe gaat die dat allemaal bolwerken? Er zijn elke dag zittingen en daar komt heel wat voorbereiding en achteraf ook verwerking aan te pas.”

“Er is ons beterschap beloofd, maar het duurt nu wel al lang. Het College van hoven en rechtbanken en de FOD Justitie moeten dit in samenspraak regelen. We hebben een griffier en minstens 3 à vier bedienden nodig om terug goed te zitten op het vlak van personeelsformatie.”