Politie vat vier inbrekers in Vilvoorde en Machelen JCV

11 juni 2019

16u24 10 Vilvoorde De politie van de zone Vilvoorde-Machelen heeft tijdens het afgelopen lange weekend de handen vol gehad met inbrekers. In totaal konden vier mensen gevat worden.

In de nacht van vrijdag op zaterdag was er een poging tot inbraak op de Trasserweg in Vilvoorde. De politie kon zaterdagochtend een minderjarige verdachte oppakken.

Op zondag was dan weer Machelen het doel van inbrekers. ’s Ochtends werd een persoon op heterdaad betrapt bij een inbraak in zaal Nova op de Kerklaan. ’s Avonds braken dan weer vier personen in in een woning op de Maastrichtlaan. Daarvan konden er twee gevat worden.

Daarnaast was er zaterdag nog een geval van vandalisme. Twee minderjarigen werden opgepakt op het moment dat ze bezig waren met het stukslaan van koepels op het dak van de school de Biekorf in Vilvoorde.