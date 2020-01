Politie startte tweede zoekactie naar Frederik Vanclooster: helikopter en sonarboot ingeschakeld Margo Koekoekx

02 januari 2020

09u39 1442 Vilvoorde In Vilvoorde is een tweede grote zoekactie gestart naar Frederik Vanclooster (21), de jongeman die gisteren spoorloos verdween na een nieuwjaarsfuif. Daarnaast doen de vrijwilligers een oproep om zoveel mogelijk camerabeelden te bekijken. Vanaf 9 uur cirkelde een politiehelikopter boven de omgeving rond de Kruitfabriek, waar Frederik het laatst gezien werd. Sinds 10 uur is ook een sonarboot ingezet op het kanaal Brussel-Schelde. De ouders houden zich sterk en volgen de zoekactie op de voet.

Nu de actie al weer even aan de gang is, zien velen de kans op een goede afloop verkleinen. De vader laat weten dat hij de moed niet laat varen. “Zelfs al verkleint de kans met de minuut, wij blijven hopen.” Op verschillende plekken worden camerabeelden bekeken, tot dus ver boden zij geen soelaas.

Meerdere mensen helpen mee zoeken. Zo ook Jarid Jacon (18) en Merel Vernaeve (18) zijn sinds vanochtend mee aan het zoeken. “De zus van Frederik is een goede vriendin van ons. We komen mee zoeken om haar en de familie te steunen. Tot nu toe hebben we helaas nog niets gevonden.”

Vanochtend verzamelde iedereen om 8.30 uur in de Kruitfabriek. Vervolgens splitsten de vrijwilligers zich op in groepjes. Iets na de middag vertrok opnieuw een groep om de buurt nogmaals intensief uit te kammen. De nadruk ligt op de route die Frederik zou afgelegd hebben tussen de Kruitfabriek en de Groenstraat. De sympathisanten doen daarvoor ook een oproep aan bedrijven en particulieren die bewakingscamera’s buiten hebben hangen. “Bekijk vooral de beelden tussen 3.30 en 7 uur ‘s ochtends”, luidt de oproep.

Sinds 9 uur vanochtend cirkelt een helikopter boven de omgeving rond de Kruitfabriek. Iets na 10u kwamen er ook twee boten aan. De eerste, een sonarboot, werd ingelaten om 10u30. Wat later volgde ook de duikersboot van de Civiele Bescherming. Iets voor 13 uur werd gezocht in de omgeving van de brug.



Intussen verstuurde de federale politie ook een officieel opsporingsbericht via de website en sociale media. Daarin wordt gemeld dat Frederik op 1 januari rond 3 uur ‘s morgens voor het laatst gezien werd aan de Steenkaai in Vilvoorde. Hij is 1,94 meter groot en normaal gebouwd. Hij heeft bruin haar en draagt een bril met ronde glazen. Informatie kan ook doorgegeven worden via een speciaal tipformulier.

Oproep

De vader van Frederik doet ook een oproep naar mensen die tips hebben over Frederik tussen 3 en 4 uur ‘s nachts tijdens het feestgebeuren in de Kruitfabriek. “Daarover komen wat tegenstrijdige meldingen, en tasten we dus in het ongewisse.”

Elke tip over Frederik is welkom. Wie denkt nuttige informatie te kunnen geven, kan contact opnemen met de politie op het nummer 02/253 33 33 of 0800 30 300.

Wat er die nacht precies gebeurde is nog onduidelijk. Frederik is leider bij de scouts en kent veel mensen. Volgens aanwezigen ging hij gedurende de avond van het ene kliekje vrienden naar de andere. Mogelijk is dat ook de reden waarom het niet meteen opviel dat hij verdwenen was. Over het exacte moment en in welke toestand hij was bij het verlaten van de fuif is nog steeds geen duidelijkheid.

Gisterenavond kwam al een zoekactie van vrienden en familie op gang. Vrienden van de scouts, medestudenten, vrienden van ouders en van zijn zus zoeken met man en macht mee. De Kruitfabriek zag er plots uit als een geïmproviseerd crisiscentrum. Veel jongeren gingen in groepjes en gewapend met zaklampen op zoek naar de verdwenen Frederik, maar enkele uren later was zowat heel Vilvoorde uitgekamd en werd nog geen spoor gevonden. Ook daagden velen op om mee te zoeken en profiteren ze van het daglicht om makkelijker sporen te vinden.

Frederik zit op kot in Brussel maar ook daar is hij niet te bespeuren.

Wie heeft Frederik VANCLOOSTER (22) gezien ? #vermist in Vilvoorde op 01/01/20. https://t.co/8syKheOVYp pic.twitter.com/OTInayjtsH Federale Politie(@ federalepolitie) link