Politie op zoek naar Frederik (21), die verdween na nieuwjaarsfeestje in Vilvoorde Vrienden en familie organiseren extra zoekactie Margo Koekoekx

01 januari 2020

17u44 366 Vilvoorde De politie is op zoek naar Frederik Vanclooster, een 21-jarige jongeman die niet thuis kwam nadat hij afgelopen nacht met vrienden Nieuwjaar ging vieren in De Kruitfabriek. Een extra zoekactie van vrienden en familie leverde voorlopig niks op.

De politie zocht vandaag met een speurhond de kade van de Steenkaai in Vilvoorde af, maar voorlopig zonder resultaat. Door de vallende duisternis heeft de Cel Vermiste Personen de zoekactie voorlopig gestaakt. “Morgenvroeg komt de cel opnieuw samen met de politie om te bekijken wat de verdere stappen zullen zijn”, laat Gilles Blondeau van het parket Halle Vilvoorde weten. “Er worden ook nog andere pistes onderzocht dan die van het kanaal.”

Spontane zoekactie

Hoewel de Cel Vermiste Personen de zoekactie al had gestaakt, verzamelden omstreeks 20u30 een veertigtal mensen om verder te zoeken naar Frederik. De kruitfabriek veranderde zowat in een geïmproviseerd crisiscentrum. Ze begonnen met 40 en zijn ondertussen al met zo’n 100 sympathisanten aan de gang. Ze kamden de omgeving rond de Kruitfabriek aan het kanaal uit, deelden flyers uit in nabijgelegen winkels en hingen posters op in de buurt. Voorlopig leverde de zoekactie nog niks op.

Verder zijn ook de hoofdcommissaris Erik Bassleer en burgemeester Hans Bonte aanwezig in de Kruitfabriek om familie en vrienden een hart onder de riem te steken. “Het doet deugd te zien dat er in noodsituatie zoveel samenhorigheid heerst en dat zoveel jonge mensen op een dag als 1 januari alles laten vallen en elkaar steunen. Solidariteit bestaat dus gelukkig nog”, aldus burgemeester Bonte.