Politie neemt twee uitgemergelde honden in beslag SHVM RDK

29 januari 2020

16u29 0 Vilvoorde De politiezone Vilvoorde-Machelen heeft dinsdag twee zwaar verwaarloosde honden in beslag genomen. Het gaat om een chihuahua en een pitbull terriër. De dieren verblijven momenteel in het dierenopvangcentrum van Zemst.

De politie botste dinsdag ietwat toevallig op de twee verwaarloosde dieren. Een wijkagent klopte om een niet nader bepaalde reden aan bij een woning in Vilvoorde en trof meteen de uitgemergelde viervoeters aan. Daarop besloot de politie de dieren in beslag te nemen. “Dinsdagavond belde de politie ons op met de vraag of er nog een plekje vrij was voor deze honden, die heel mager zijn”, zegt Ferry Heikoop van het dierenasiel. “De stad Vilvoorde heeft een overeenkomst met een andere organisatie, maar die weigerde enige medewerking omdat ze naar eigen zeggen geen inbeslagnames doen, maar enkel tijdelijke opvang voorzien. Helaas gebeurt dat regelmatig. Gezien Vilvoorde geen overeenkomst met ons heeft, mochten wij deze interventie weigeren. Toch hebben we toegezegd en hebben we de dieren vandaag opgehaald.”

Hoe het nu verder moet met de dieren? “Dierenwelzijn zal beslissen wat er met beide honden moet gebeuren en of ze terug naar de eigenaar zullen keren”, vertelt Heikoop. De kans bestaat echter ook dat het dierenasiel zelf eigenaar van de honden wordt. “Dit kan tot drie maanden duren voor het hele proces is afgerond. In tussentijd zullen wij er alles aan doen om de dieren terug aan te laten sterken.”

Donderdag zal een dierenarts de honden onderzoeken en zal de gedragstherapeut van het centrum een evaluatie maken van het gedrag van de honden. Die resultaten zullen vervolgens bezorgd worden aan de inspecteur van dierenwelzijn.