Politie komt langs na verhitte ruzie en... treft vrouw ‘slapend’ aan Wouter Hertogs

28 september 2020

17u59 0 Vilvoorde Een 43-jarige vrouw uit Vilvoorde heeft het dit voorjaar wel erg bont gemaakt. Toen de politie tweemaal moest langskomen omdat ze enorm tekeer ging tegen haar man, keerde ze zich tegen de agenten. “Ze spuwde in het rond, maar niet naar de agenten”, aldus het parket, dat haar enkel vervolgde voor weerspannigheid.

Hoewel de echtscheidingsprocedure al liep, woonde de vrouw nog samen met haar (ondertussen ex-) man in Vilvoorde. Bovendien dronk ze veel te veel, met als logisch gevolg veel ruzies. Op 8 april was het opnieuw zo ver. Nadat de politie eerder op de avond al eens kwam bemiddelen kregen ze opnieuw een telefoontje van haar echtgenoot. De vrouw, die onder invloed was van alcohol, gedroeg zich hysterisch. Toen ze aanbelden bleek de vrouw in bed te liggen. “Ze was vlug naar boven gerend en deed alsof ze sliep. Ze hoopte dat de agenten dan zouden weggaan”, aldus het parket. De agenten vroegen haar toch om mee te gaan naar het bureau. Ze bleef echter doen alsof ze sliep. Hierop trok een agent licht aan haar arm en ontstak ze in razernij. “Ze begon te schreeuwen en spuwde hierbij in het rond”, aldus de advocate van de agenten, die zich burgerlijke partij stelden, “daarna sloeg en stampte ze naar de agenten.” Het parket stelde dat de vrouw ‘niet gericht naar de agenten gespuwd had en dat ze daarom enkel voor weerspannigheid vervolgd werd. “Het is duidelijk dat mevrouw met een alcoholprobleem kampt. Daarom vorder ik een straf met probatie-uitstel waarbij ze opgevolgd en behandeld wordt hiervoor.” De verdediging stelde zich vragen bij het optreden van de politie. “Ze lag gewoon in haar bed en toch hebben ze hard opgetreden tegen haar. De weerspannigheid was een reactie hierop, niet de aanleiding ervan”, pleitte haar advocate. Uitspraak op 26 oktober.