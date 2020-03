Politie is duidelijk: “Bel ons in plaats van het enkel op sociale media te posten!” Wouter Hertogs Robby Dierickx

12u06 6 Vilvoorde “Indien u mensen een barbecue ziet houden of jongeren ziet samentroepen, bel ons dan in plaats van het enkel op sociale media te gooien”, benadrukt Catherine Bodet, de politiewoordvoerster van de zone VIMA. De voorbije dagen verschenen er posts op sociale media waarin inbreuken op de coronamaatregelen aangeklaagd werden. Die werden echter niet gerapporteerd aan de politie.

Sinds 18 maart, de eerste dag waarop de verscherpte coronamaatregelen werden afgekondigd, zijn er 23 pv’s uitgeschreven in de politiezone VIMA (Vilvoorde-Machelen). “En ik wil hierbij benadrukken dat we altijd eerst vragen om afstand te houden van elkaar of te splitsen. Pas indien er niet gehoorzaamd wordt schrijven we pv’s uit. Er is dus zeker actieve controle van onze ploegen. We zitten niet stil”, aldus de politiewoordvoerster. Op sociale media werd hieraan getwijfeld door sommigen. Zo waren er op Facebook meldingen van barbecues of groepjes rondhangende jongeren. Deze meldingen werden echter niet aan de politie gedaan. “Indien u mensen een barbecue ziet houden of jongeren ziet samentroepen, bel dan naar ons in plaats van het enkel op sociale media te gooien”, geeft Catherine Bodet nog als duidelijke boodschap mee.