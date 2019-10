Politie houdt zoektocht met helikopter naar drie dieven SHVM

23 oktober 2019

15u50 9 Vilvoorde Een man uit Vilvoorde betrapte in de nacht va dinsdag op woensdag drie dieven die een lading uit een vrachtwagen aan het overzetten waren naar hun eigen voertuig. Het drietal nam vervolgens de vlucht. De politie hield nog geen verdachten aan.

Vannacht omstreeks 03.30 uur zag een man in de Haesendonckstraat in Houtem, een deelgemeente van Vilvoorde, hoe drie mannen een vrachtwagen openbraken en vervolgens de lading van de truck overbrachten naar hun voertuig. De getuige belde daarop meteen de politie, maar van zodra het trio wist dat ze betrapt waren, namen ze de benen. De politie startte een zoekactie naar de dieven en schakelde daarbij een helikopter in. De zoektocht duurde enkele uren, maar bracht niets op.

Voorlopig is er nog geen spoor van de daders.