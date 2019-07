Politie deelt eerste boetes uit aan kanaalzwemmers: frisse duik kost weerspannige jongeren minimum 80 euro Dimitri Berlanger

01 juli 2019

11u30 0 Vilvoorde Voor het eerst hebben zes ‘illegale’ kanaalzwemmers een boete gekregen. Jongeren lappen nu al bijna anderhalve week het zwemverbod in het kanaal aan hun laars. De politie moest ook het voorbije weekend weer tussenbeide komen, en dat zowel vrijdag, zaterdag als zondag. Ook buurtbewoners van appartementsgebouw Cantecleer klagen over overlast en intimidatie. De politie beperkte zich tot nog toe tot het geven van een waarschuwing maar zondag zijn er voor het eerst ook zes boetes uitgeschreven aan weerspannige jongeren. “Hun houding maakte dat we wel moesten optreden”, zegt woordvoerster Catherine Bodet.

De aanlegsteiger aan de Vilvoordse Steenkaai blijkt bij de hete temperaturen van de voorbije anderhalve week een wel zeer grote aantrekkingskracht uit te oefenen op jongeren. Ter hoogte van brasserie Canal leven ze zich uit en springen in het water. Dat is echter verboden wegens te gevaarlijk. Daarbij zijn de zwemmers ook vaak helemaal opgedraaid en vallen ze geregeld voorbijgangers of buurtbewoners lastig. Die klagen zelfs over intimidatie.

De politie moet vrijwel dagelijks uitrukken naar het kanaal sinds het begin van de hittegolf. Meestal gaat het om jongeren tussen 15 en 19 jaar. Volgens de buurtbewoners zijn ze veelal afkomstig uit Schaarbeek, maar dat is niet bevestigd. Tot nog toe bleef het politieoptreden beperkt tot waarschuwingen en wijzen op de gevaren van zwemmen in het kanaal. Zondagavond is de politie uiteindelijk toch overgegaan tot het uitschrijven van de eerste GAS-boetes.

Het hele weekend lang had de politie overigens de handen alweer vol. “Vrijdagavond kregen we een melding over een grote groep jongeren die in het water aan het springen waren en die ook de klanten van de brasserie Canal lastigvielen”, zegt woordvoerster Catherine Bodet van de zone (Vilvoorde-Machelen). “Het bleken twee groepjes te zijn die mekaar aan het ophitsen waren. Onze ploegen kwamen ter plaatse en de aanwezigen splitsten zich meteen op. Een aantal van hen kon toch geïdentificeerd worden. Zij werden gewaarschuwd en verlieten daarna onmiddellijk de plaats. Daar zaten geen bekenden van eerdere tussenkomsten tussen. Zaterdag zijn we dan tussengekomen voor een zestal mannen. Zij waren allemaal ouder dan 25 en hebben meteen gevolg gegeven aan onze vraag de plaats te verlaten.”

Ook zondagavond was het prijs. “Zondag rond 19 uur hebben we zelf zes jongeren betrapt, waaronder minderjarigen. Zij stelden zich minder meewerkend op en gingen niet meteen in op de vraag van onze patrouille om ermee te stoppen en te vertrekken. Door hun houding zullen de zes betrokkenen een gemeentelijke administratieve sanctie krijgen.”

De minimumboete bedraagt 80 euro voor minder- en meerderjarigen (de maximumdrempel is 175 euro voor minderjarigen en 350 euro voor meerderjarigen). De kans bestaat dat een bemiddeling voorgesteld wordt aan de minderjarigen. Dat wordt beslist door de door de sanctionerende ambtenaar van de provincie Vlaams-Brabant.

Van sporadische controles is intussen ook geen sprake meer. “Het is een aandachtspunt geworden in onze zone. Niet enkel onze overlastpatrouille passeert er nu regelmatig, alle eerstelijnsploegen worden naar het kanaal gedirigeerd. We willen proactief ingrijpen”, aldus nog Bodet. Door de afkoeling zal de problematiek de komende dagen mogelijk wel wat luwen.