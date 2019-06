Politie controleert op illegale economie JCV

19 juni 2019

19u52 0 Vilvoorde De politie van de zone VIMA heeft dinsdag samen met andere diensten een controle gehouden op illegale economie. Daarbij werd een persoon opgepakt en een gestolen voertuig teruggevonden.

De ordediensten vielen binnen bij een aantal autohandelaars en controleerden ook een nagelsalon op de Leuvensestraat. De politie vond daarbij een gestolen voertuig en heeft een persoon bestuurlijk aangehouden op verdenking van illegaal verblijf.

Voor de acties werkt de politie samen met verschillende andere diensten, zowel van de stad als van de federale overheid. De bedoeling is om inbreuken op de sociale en economische wetgeving, zoals zwartwerk, op te sporen. Daarnaast wordt ook gezocht naar bedrijven en mensen die niet in orde zijn met hun stedenbouwkundige of milieuvergunning.