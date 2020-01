Politie controleert 589 bestuurders tijdens BOB-controle: 11 ervan lopen tegen de lamp SHVM

20 januari 2020

De politiezone Vilvoorde-Machelen heeft in de nacht van zaterdag op zondag opnieuw een BOB-actie gehouden. De controle vond plaats op vier verschillende locaties, waaronder op de Woluwelaan, de Haachtsesteenweg, de Mechelsesteenweg en de Vilvoordelaan. Daarbij werden 589 bestuurders onderworpen aan een alcoholtest. Twee bestuurders dienden onmiddellijk hun rijbewijs in te leveren. Zeven onder hen kregen een rijverbod van drie uur en twee bestuurders dienden zes uur lang hun rijbewijs in te leveren.