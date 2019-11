Politie betrapt jongeren met vuurwerk na klachten buurtbewoners SHVM

27 november 2019

17u21 3 Vilvoorde De lokale politie VIMA heeft woensdag twee jongeren betrapt die vuurwerk lieten afgaan in het centrum van Vilvoorde. Volgens de politiewoordvoerster zouden er de voorbije dagen al tal van klachten zijn binnengekomen bij de politie.

Groepen jongeren zouden zich voornamelijk na schooltijd bezighouden met vuurwerk en voetzoekers in het centrum. Winkeliers en buurtbewoners dienden al verschillende klachten in en spraken de jongeren aan op hun gedrag, “maar dat lachen ze gewoon weg”, klinkt het bij de politie. Wanneer de politie opgeroepen wordt voor dergelijke meldingen, zijn de jongeren al verdwenen.

Daarom organiseerde het fietsteam van de politiezone een eerste actie tegen deze vorm van overlast, en met succes. Twee jongeren werden betrapt met vuurwerk en geverbaliseerd.

Het gebruik van vuurwerk en voetzoekers op een openbare plaats is immers verboden door het lokaal politiereglement en wordt bestraft met een gemeentelijke administratieve sanctie (G.A.S.), wat kan resulteren in een boete of een werkstraf. De politiezone zal de overlast in de volgende weken verder opvolgen en optreden indien nodig.