Plan om zwaargetroffen WZC Den Bogaet te ontruimen van tafel geveegd. Tien van hun zieke residenten verhuizen donderdag naar AZ Jan Portaels Margo Koekoekx

09 april 2020

18u22 0 Vilvoorde Het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid besliste woensdagavond nog om Het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid besliste woensdagavond nog om WZC Den Bogaet in Humbeek volledig te ontruimen, maar donderdag kwam dan toch een alternatief uit de bus. Tien bewoners verhuizen naar het AZ Jan Portaels in Vilvoorde. Gouverneur Lodewijk De Witte (sp.a) heeft ook gevraagd om het schakelzorgcentrum vanaf vandaag officieel te openen.

“Een ontruiming en volledige opvang van de bewoners van Den Bogaet was voor ons geen optie”, zegt burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte (sp.a). “De afspraak was dat besmette bewoners in de woonzorgcentra worden verzorgd. Ze krijgen daarvoor extra medische steun, dat kan ook vanuit ziekenhuizen als dat nodig is. Alle bewoners van Den Bogaet naar Vilvoorde halen, was dus geen optie. Het is niet haalbaar voor het ziekenhuis en het schakelzorgcentrum als plots alle woonzorgcentra bij ons aankloppen. Dat is ook niet de bedoeling van de schakelzorgcentra.”

Donderdagmiddag kwam dan ook een nieuwe beslissing: tien bewoners van Den Bogaet worden donderdag overgebracht naar het AZ Jan Portaels. “Ze komen terecht op de COVID-19-afdeling van het ziekenhuis. Het is de bedoeling dat mensen die aan de beterhand zijn vervolgens verder uitzieken in het schakelzorgcentrum”, aldus Bonte. Hij laat weten dat de bezetting zowel bij UZ Brussel als bij AZ Jan Portaels stijgt en dat ook het UZ Leuven al contact opnam.

Management en ziekte

Wat maakte dan dat het uit de hand liep bij Den Bogaet in Humbeek? Het Agentschap Zorg en Gezondheid stelde vast dat zowel de directeur als de coördinerend en raadgevend arts ontbraken. “Het beleid en management liep er daardoor niet meer zoals het hoorde, woensdagavond besliste het Agentschap voor het centrum te evacueren. Maar gelukkig konden andere maatregelen getroffen worden”, zegt Bonte.

Eerder berichtten we al dat verschillende bewoners besmet raakten en overleden aan corona. De residenten van Den Bogaet zullen dan ook allemaal getest worden. Ook al staan ze niet op de lijst met WZC’s die testen zouden ontvangen deze week. Dat is bij Het Moutershof in Meise en Filfurdo in Vilvoorde wel het geval. Wanneer Den Bogaet zijn residenten zal kunnen testen, is nog onduidelijk.

Schakelzorgcentrum

Op vraag van de gouverneur opende het schakelzorgcentrum in Vilvoorde donderdag de deuren, al werden er nog geen patiënten doorverwezen. Hans Bonte: “Het personeel is voorzien en alles staat klaar. In de praktijk is het nog niet nodig om mensen op te vangen in ons schakelzorgcentrum. Dit zal pas het geval zijn als de COVID-19-afdelingen bezet zijn. De patiënten die voldoende herstelden, kunnen de corona-afdeling verlaten en verder herstellen in het schakelzorgcentrum.”