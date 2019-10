Pjeirefretter-koppel Tine en Jens stellen nieuw winterbier voor én openen pop-upwinkel Margo Koekoekx

24 oktober 2019

15u40 0 Vilvoorde Tine Paredis (27) en Jens Leen (32) maken zich helemaal klaar voor de winter en staan te popelen om hun nieuw bier én hun nieuwe pop-upwinkel voor te stellen. De sticker plakt al op het raam in de Leuvensestraat op nr 4, en de bestellingen zijn geplaatst. Nu is het nog wachten op de opening op 29 november.

Net als vorig jaar introduceert het koppel een nieuw winterbier. In 2018 was het Pjeirefretter Goud dat de aanvulling vormde op hun originele Pjeirefretter. Deze keer wordt het Pjeirefretter Cacao. Inspiratie vonden ze bij de voormalige koekjesfabriek Delacre, die meer dan een eeuw in Vilvoorde huisde. “Het wordt geen chocoladebier voor alle duidelijkheid! Dat is wat cliché”, laat Jens weten.

“Sinds de zomer hebben we een eigen bierketel”, vertelt Tine. “Jens en zijn kameraden zijn die nu volop aan het uittesten. Voor het nieuwe bier werden twee testen uitgevoerd. Eéntje met cacao en vanille, de andere met cacao en framboos. Die laatste combinatie werd gekozen en verder op punt gesteld. Over enkele weken is onze bestelling klaar.”

Fijne samenwerking

Voor de nieuwe combinatie werkten ze samen met David Van Acker van Patisserie Zuut. Dat doen ze trouwens al voor de tweede keer want vorig jaar verscheen er een praline met Pjeirefretter. “De cacaoboon die ik selecteerde en roosterde voor dit winterbier is afkomstig uit de Sambiranovallei in Madagascar, een boon die bekend staat voor haar toetsen van vanille, rode vruchten en citrus. In combinatie met framboos verwacht ik dat dit bier een winters smaakbommetje van jewelste zal worden”, zegt Van Acker.

Tijdens de voorstelling op de jaarmarkt vorig jaar waren Jens en Tine meteen door hun stock. “We bestelden eerst een berekende 800 liter bier, maar we moesten bijbestellen en verkochten voor eind december 2018 al 54.000 flesjes, goed voor zo’n 2.250 bakken bier”, aldus Tine.

Van het winterbier Pjeirefretter Goud bestelden ze vorig jaar 2.000 liter en moesten die bestelling wegens succes verhogen naar 3.000 liter. “Hopelijk slaat het dit jaar ook zo aan! We houden de Goud-editie na de winter ook gewoon in ons assortiment.”

Biersokken

In de pop-upwinkel en -bar - die zich overigens in de voormalige kledingzaak Sofia bevindt -, kan je terecht om bier, de bijhorende gadgets en opnieuw de feestpakketten te kopen. “Gezien er een nieuw bier bijkomt, is er meer keuze. Nog een nieuwtje bij de gadgets trouwens: we brengen onze eigen Pjeirefretter-sokken op de markt. Ze zijn verkrijgbaar in maat 39 tot 48 en liggen in onze winkel en zullen ook in onze webshop beschikbaar zijn”, klinkt het enthousiast. Daarnaast kan je in hun bar ook gewoon iets drinken. De eerste weken zullen ze vooral vrijdag en zaterdag open zijn. De laatste week van de feestdagen zijn ze elke dag open. De pop-up sluit op 31 december.

Bezige bijtjes

Tine en Jens zijn een koppel dat niet stilzit. Twee jaar geleden kochten ze een huis, in april 2018 brachten ze hun eigen brouwsel op de markt. Jens werkt, brouwt, voetbalt en fietst en Tine bereidt zich voor op haar taak als toekomstig schepen. Momenteel kan ze zich wel volledig focussen op de marketing en alle praktische zaken voor hun nieuw bier en de pop-upwinkel. “We bekeken afgelopen zomer eens welke mogelijkheden er waren om zelf een brouwerij in het Vilvoordse op te starten en er volledig voor te gaan. Momenteel is de investering echter nog te groot. Maar zeg nooit nooit!”, klinkt het.

Ben je benieuwd en kan je niet wachten om zelf te proeven? Op 29 november om 18 uur opent de winkel. Het bier kan je natuurlijk ook bestellen in de 36 Vilvoordse horecazaken waar de Pjeirefretter te verkrijgen is én via de webshop pjeirefretter.com