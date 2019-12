Pieta krijgt bescherming op Vilvoords kerkhof MKV

11u06 8 Vilvoorde Steeds vaker worden erkenningen uitgedeeld in het kader van Funerair erfgoed. Op kerkhoven vind je vaak graven met historische waarde . Om te voorkomen dat ze in de loop der jaren verdwijnen, worden steeds meer stukken beschermd. Zo ook de Pieta van Antoon Van Parys.

Het grafteken werd vervaardigd voor de familie Moreau-Deneve in 1927 door de beeldhouwer Antoon Van Parys. Gezien het een stuk is met culturele waarde kreeg het voorlopige bescherming als monument. “Met de bescherming van het grafteken wil ik de aandacht vestigen op de artistiek hoogstaande graftekens die in de 19de en eerste helft van de 20ste eeuw werden geproduceerd”, zegt minister Diependaele.

Van Parys wordt beschouwd als één van de laatste grote beeldhouwers van de funeraire sculptuur in Vlaanderen. De Pieta op het graf is een mooi voorbeeld van de mystieke stijl waar Van Parys bekend voor is. Zijn beelden zijn te vinden over heel Vlaanderen maar vooral in en rond zijn thuisstad Deinze.