Peter vaart eerste keer mee met waterbus en is 3.000ste passagier in 2020: “Een echte aanrader” Margo Koekoekx

07 juli 2020

18u02 0 Vilvoorde Ministers Benjamin Dalle (CD&V) en gedeputeerde Tom Dehaene waren van de partij, maar feestvarken van dienst was Peter Verhauwen (54) uit Brussel. Het was hij die als 3.000ste passagier dit jaar op de waterbus stapte. Daar hoorde uiteraard cava bij. “Die stond al koud, dus we hebben de fles maar meteen gekraakt op de boot”, zegt Peter enthousiast.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Dat enthousiasme geldt niet enkel voor de fles bubbels, maar ook voor de waterbus. “Ik hoop echt dat die nog lang blijft bestaan. Het is een echte aanrader”, klinkt het bij Peter. “Hoewel ik vlak bij de aanmeerplek in Brussel woon, was het vandaag voor het eerst dat ik meevoer. Ik kom vandaag van een opleiding in Mechelen, dus kwam ik met de fiets via de Zenne tot in Vilvoorde en vervolgens ging de fiets en al mee aan boord.”

Het tochtje op het water was fijn en ontspannend. “Het duurt net geen uur om van de Steenkaai naar Brussel te varen”, vertelt hij. “Ik ga zeker wat Brusselaars in onze vriendenkliek optrommelen om eens een daguitstapje te doen. Met de fiets de boot op in Brussel, voet aan wal zetten in Vilvoorde en vervolgens de Zenne volgen tot aan de Rupel.”

Wie meer informatie wil kan terecht op www.waterbus.eu.