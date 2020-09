Pet doet halskettingdief de das om: 15 maanden cel gevorderd Wouter Hertogs

19u57 0 Vilvoorde Een man uit Vilvoorde riskeert 15 maanden cel voor een gewelddadige diefstal van een halsketting. Hij verloor hierbij zijn pet waardoor hij na DNA-onderzoek kon geïdentificeerd worden.

Een bejaarde vrouw was een het winkelen in het centrum van Vilvoorde toen de man haar halsketting vastgreep en die van haar nek trok. Hierop nam hij de benen. Tijdens zijn vlucht verloor hij zijn pet. Dit zou cruciaal blijken aangezien op de pet DNA werd aangetroffen. Hierdoor was het voor de speurders een koud kunstje om met behulp van de DNA-database Mohamed A. als dader te identificeren. De man stond in deze database omdat hij in het verleden al vijf keer veroordeeld werd voor soortgelijke feiten.