Personeel in de bloemetjes bij AZ Jan Portaels: politiekorps applaudisseert aan ingang en The Bistronomy schenkt afhaalmaaltijden Margo Koekoekx

06 april 2020

16u08 0 Vilvoorde Het politiekorps verzamelde maandagnamiddag om 13.30 uur aan de ingang van AZ Jan Portaels. Eens ze mooi opgelijnd stonden, gingen de zwaailichten aan en applaudisseerden ze een minuut lang voor de zorgsector. The Bistronomy schenkt gratis afhaalmaaltijden aan het personeel.



Alle medewerkers van het AZ Jan Portaels mogen de komende weken een afhaalmaaltijd bestellen bij The Bistronomy. Op die manier willen ook zij het personeel in de bloemetjes zetten. “Het is vaak niet evident om 's avonds nog te koken na de intensieve dagen. Dat ze lekker eten kunnen bestellen en gratis mogen afhalen, is een heel mooie geste”, aldus Helena Polfliet, woordvoerster bij AZ Jan Portaels.