Patiënt probeert matras in brand te steken SHVM

03 maart 2020

13u06 6 Vilvoorde Dinsdagochtend rond 09.30 uur heeft een patiënt uit het AZ Jan Portaels geprobeerd om de bekleding van z’n matras in brand te steken. Er vielen geen gewonden bij het incident.

Volgens Helena Polfliet van het AZ Jan Portaels was er geen sprake van een brand. “We kregen een rookmelding. Daardoor werden enkele mensen van die afdeling tijdelijk verhuisd naar een andere afdeling. Het personeel merkte het incident zeer snel op, waardoor erger kon vermeden worden. Een evacuatie van het ziekenhuis was dus niet nodig.”

In november van vorig jaar volgde het personeel enkele oefeningen in verband met zulke incidenten. “En daar hebben we wel enkele lessen uitgetrokken.”