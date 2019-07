Partners zien heil in nieuw masterplan maar willen betere ontsluiting reconversiezone: “Vlaamse regering moet investeren in extra brug over Zeekanaal en herinrichting rotonde De Vuist” Dimitri Berlanger

10 juli 2019

16u53 0 Vilvoorde Een rechttrekking van de Budasteenweg, de aanleg van een bijkomende brug over het Zeekanaal, de herinrichting van het rond punt De Vuist, de vernieuwing van de Schaarbeeklei en de realisatie van een bijkomende fietssnelweg FR0. Dat zijn een aantal opvallende vooropgestelde ingrepen om tot een betere ontsluiting voor de reconversiezone Vilvoorde-Machelen te komen. Die is dan ook cruciaal besluiten de vier partnerbesturen nadat ze de plannen bestudeerd hebben die Alexander D’Hooghe uitgetekend heeft voor onder meer de Uplace-site.

D’Hooghe mocht na de definitieve doodsteek door de Raad van State van Vlaanderen zelf een ruimtelijk plan voor het gebied onder de Brusselse Ring uitwerken. Het denkwerk van D’Hooghe ging verder dan Uplace zelf (dat zou worden omgebouwd tot een groener project zonder klassieke shoppingmall, kantoortoren, hotel en bioscoop). Het bevat een masterplan voor heel de 245 hectare reconversiegebied die sinds de sluiting van de Renault-fabriek aan de Noordrand op een nieuw leven ligt te wachten.

Een paar weken na de voorstelling van het Broeksite-project hebben de vier partnerbesturen Vilvoorde, Machelen, de provincie en de Provinciale Ontwikkelings-maatschappij (POM) Vlaams-Brabant de koppen samen gestoken. “Net als in heel wat eerdere studies zitten er veelbelovende elementen in die waardevol kunnen zijn voor de beoogde heropleving van het gebied”, zegt Tom Dehaene, voorzitter van het Strategisch Project ‘Reconversie Vilvoorde-Machelen’. “We vermelden hierbij onder meer het gelanceerde concept ‘maakwinkels’ en het voorstel om een gemeenschappelijk investeringsfonds op te richten.” De vier partnerbesturen willen de haalbaarheid, effecten en concretisering hiervan verder onderzoeken.

“Het is nu ook tijd om het studiewerk voor elke zone samen te leggen. Iedereen weet dat er bijvoorbeeld nood is aan een concertzaal in deze omgeving. De vraag is nu welke zone daartoe het meest geschikt is. Dat gaan we de komende maanden bekijken.”

Er zijn echter ook nog elementen die onvoldoende uitgewerkt zijn, vinden de partners. “Zo is een betere ontsluiting van dit deel van de Noordrand cruciaal is om tot een snelle ontwikkeling te komen van het reconversiegebied.”

“We denken hierbij onder meer aan de suggestie van het studiebureau ORG van D’Hooghe om te investeren in de rechttrekking van de Budasteenweg”, licht Dehaene toe. “Die neemt een aantal zeer vreemde kronkels die de doorstroming zeker niet bevorderd. Verder is voor de afwikkeling van het vrachtverkeer een nieuwe brug over het Zeekanaal aangewezen ergens in het verlengde van diezelfde Budasteenweg. Vandaag is er enkel de Budabrug maar die gaat voor elk klein bootje open. Dat maakt dat het verkeer niet echt vlot tot op de ring geraakt. Als ik zie dat er in Limburg zeven nieuwe bruggen worden voorzien mogen we dit vanuit Vlaams-Brabant toch ook vragen.”

Ook de herinrichting van het rond punt De Vuist, het kruispunt van Luchthavenlaan en Woluwelaan is cruciaal. Vrijwel op elk moment van de dag is het er aanschuiven. “Hier is een betere inrichting nodig. Ik hoor in de wandelgangen spreken over verkeerslichten maar daarmee gaan we er niet komen. Er moet een ingrijpende studie komen naar eventueel een tunnel of brug.”

“De realisatie van de fietssnelweg FR0, vanaf het station van Vilvoorde tot aan de Haachtsesteenweg, langs stukken van de ring, en de geplande vernieuwing van de N1- Schaarbeeklei is iets dat de komende jaren moet kunnen. Die middelen zijn voorzien. Voor de brug en de rotonde De Vuist zijn beslissingen én middelen nodig van de volgende Vlaamse Regering. We roepen dan ook op om die investeringen op te nemen binnen het nieuwe Vlaamse regeerakkoord.”