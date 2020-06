Parkiesconcerten afgelast, wel alternatieven op komst Margo Koekoekx

12 juni 2020

14u44 4 Vilvoorde De Engie Parkies, vroeger Palm Parkies, die normaal op woensdagen doorgaan in het Duchépark in Vilvoorde, slaan een jaartje over. Vorig jaar kwamen onder andere Kate Ryan en Belle Perez langs om de temperatuur te doen stijgen, deze keer moet de traditie onderbroken worden.

Schepen voor Cultuur Moad El Boudaati (Sp.a): “Helaas kunnen de concerten niet doorgaan, maar er gaan alternatieven komen. We deden eerder een oproep naar verenigingen om zaken te organiseren die rekening houden met de vooropgestelde maatregelen. We zijn nu volop bezig met het samenstellen van een ruim aanbod. Later communiceren we hier zeker over. Als het concreter wordt.”