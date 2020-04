Parket opende al 2.425 dossiers voor overtreding coronarichtlijnen Wouter Hertogs

27 april 2020

15u29 0 Vilvoorde Het parket Halle-Vilvoorde heeft al 2.425 zaken geopend wegens overtreding van de coronarichtlijnen. Het gaat om 2.222 processen-verbaal tegen meerderjarigen en 203 tegen minderjarigen. De inbreuken die afgelopen weekend vastgesteld werden, zijn er nog niet bijgeteld.

“Dit weekend zijn er wel weer een heel aantal processen-verbaal binnengekomen, maar die moeten nog verwerkt worden en zitten dus nog niet in deze cijfers”, aldus parketwoordvoerster Carol Vercarre. Tegen alle overtreders wordt proces-verbaal opgesteld waarna een onmiddellijke minnelijke schikking door de politie of een minnelijke schikking door het parket wordt voorgesteld. De minnelijke schikkingen bedragen 250 euro voor een particulier en 750 euro voor een rechtspersoon. Minderjarige overtreders krijgen geen minnelijke schikking maar het parket zal een aangepaste reactie hanteren, klinkt het. “Als er niet betaald wordt binnen de voorziene termijn of niet volledig betaald wordt, zullen we overgaan tot rechtstreekse dagvaarding”, gaat de parketwoordvoerster verder. “Wie al eerder betrapt werd op het niet-naleven van de coronamaatregelen, zal meteen gedagvaard worden. Alle gedagvaarde dossiers zullen worden vastgesteld op themazittingen op nog te bepalen data.”